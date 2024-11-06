İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine, biri oldukça şiddetli olmak üzere en az dört hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırılar; Hizbullah'ın merkezi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk, Burc el-Baracine ve Leyleki mahallelerine yönelik yapıldı.

Saldırıların Ayrıntıları

Saldırılardan birinin Bahman Hastanesi çevresine, diğerinin ise el-Raye Stadyumu'nun yakınlarına isabet ettiği ifade edildi. Saldırılardan sonra bölgeden yoğun dumanların yükselmesi dikkat çekti.

Saldırı Tehditleri ve Öncesi

Bu saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, Dahiye bölgesindeki altı nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gerçekleştirildi. Adraee, Hureyk ve Leyleki mahallelerinde üç, Burc el-Baracine'de de üç olmak üzere toplam altı noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Geçmişteki Saldırılar

İsrail, Dahiye bölgesini en son 2 Kasım 2023 tarihinde hedef almıştı. O tarihte yapılan bir saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Aynı gün içinde, Dahiye'nin çeşitli bölgelerine de birden fazla hava saldırısı düzenlenmişti.

Daha önceki gün, 1 Kasım'da da yine Dahiye'ye yoğun hava saldırıları gerçekleştirilmişti.