İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıların aralarında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinin de bulunduğu çeşitli bölgelere yapıldığını aktardı.

Saldırı Detayları

Saldırılardan bazıları Leyleki, Burc el-Baracine, Mamura ve Amerikan mahallelerine yönelik olarak gerçekleştirilirken, Ebyad'a 2 ve Hureyk'e 3 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hastane ve Stadyum Yakınındaki Saldırılar

Bölgedeki Bahman Hastanesi'nin ve el-Raye Stadyumu'nun yakınlarında da saldırılar gerçekleşti. Saldırılar sonrası bölgede dumanların yükseldiği bildirildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden Dahiye bölgesindeki 6 hedefe yönelik tehditte bulunmuştu. Bu hedefler arasında Hureyk, Leyleki ve Burc el-Baracine bulunan noktalar yer alıyordu.

Hedefler ve Son Gelişmeler

Adraee, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait komuta merkezleri, silah depoları ve askeri yapıları hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail, Dahiye'ye daha önce 2 Kasım tarihinde hava saldırısı düzenlemiş, bu saldırılarda 1 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.