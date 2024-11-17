İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail'in Beyrut'a Yönelik Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah ve öğle saatlerinde bir dizi şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA, sabah saatlerinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerine, öğle saatlerinde ise Hureyk bölgesine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Hava Saldırılarının Detayları

Hades bölgesine yapılan hava saldırıları, St. George Hastanesi çevresini hedef alırken, Şiyah'taki Kurtuluş Meryem Ana Kilisesi yakınında bulunan 12 katlı bina ilk saldırıda uçuşa yasak bölgeye düşen bir roket sayesinde yıkılmadı. Ancak, ikinci saldırıda bina tamamen yerle bir oldu.

Burc el-Baracine bölgesinde ise çok şiddetli bir saldırı gerçekleştirildi ve Ali Nasır Lisesi'nin arka kısmı hedef alındı.

Kurtuluş Meryem Ana Kilisesi'nde Hasar

Beyrut'taki saldırılardan etkilenen ilk kilise olma özelliğini taşıyan Kurtuluş Meryem Ana Kilisesi Papazı Jean Baroudi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in yakındaki bir binayı hedef alan saldırısı sonucunda kilisenin üç büyük cam cephesi paramparça oldu," ifadelerini kullandı. Baroudi, sabah ayinini iptal ettiklerini ve cemaatten yaralanan olmadığını belirtti.

Öğle saatlerinde Ek Saldırılar

Saldırıların ardından, öğle saatlerinde Dahiye'nin Hureyk bölgesine yarım saat içerisinde 4 şiddetli hava saldırısı düzenlendi. Beyrut'un güneyi toz ve duman bulutları içerisine gömülürken, çok sayıda bina da hasar gördü. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordusu'ndan Uyarılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar öncesinde Hades, Şiyah, Burc el-Baracine ve Hureyk'teki bazı noktaların işaretli olduğu haritaları yayımlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu ileri sürerek, bu alanlardan en az 500 metre uzak durulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, son bir hafta içerisinde Beyrut'un güneyine 50 hava saldırısı düzenlendiğini de duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.