İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli iki saldırı düzenledi.

El-Hades Bölgesine Saldırı

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'deki Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Bina Boşaltma Uyarıları Yapılmıştı

Bu saldırılar, İsrail ordusunun Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yaptığı uyarıların ardından gerçekleşti.

İsrail, Dahiye'yi en son olarak 7 Kasım'da hedef almıştı.