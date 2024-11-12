İsrail, Beyt Hanun'da Yüzlerce Filistinliyi Silah Zoruyla Göçe Zorluyor

İsrail Ordusu Beyt Hanun'da Göç Ettirme Operasyonuna Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da yüzlerce Filistinliyi zorla göç ettiriyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri bölgedeki sığınma merkezlerinde ve evlerde kalan yaklaşık 130 aileyi hedef alarak, bu aileleri silah zoruyla yerlerinden ediyor.

Askeri Müdahale ve Patlamalarla Dolu Bir Gün

Filistinliler, Beyt Hanun'da yaşanan çatışmalar sırasında yoğun patlama sesleri ve kurşun sesleri altında, Salahaddin Caddesi'ne doğru zorla itildiklerini aktarıyor. İsrail ordusunun bölgedeki askeri araçlardan yoğun topçu atışları yaptığı, sivil halkın hayatını tehdit eden bir durum yarattığı belirtildi.

İnsani Yardım Engelinin Altında Göç Zorlaması

5 Ekim’de Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine düzenlenen hava saldırılarının ardından, 6 Ekim’de kara saldırılarıyla bölgedeki tansiyon yükseldi. Filistinliler, İsrail ordusunun yalnızca askeri müdahalelerle değil, aynı zamanda insani yardım ve ilaç girişine de izin vermeyerek, halkı göçe zorladığını savunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yüzlerce Filistinliyi barındıkları yerlerden çıkararak silah zoruyla göç ettirdi. Beyt Hanun'daki sığınma merkezleri ve evlerinden tahliye edilen yaklaşık 130 Filistinli aile, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yüzlerce Filistinliyi barındıkları yerlerden çıkararak silah zoruyla göç ettirdi. Beyt Hanun'daki sığınma merkezleri ve evlerinden tahliye edilen yaklaşık 130 Filistinli aile, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.