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İsrail, Beyt Lahiya'daki Filistinlileri Zorla Göç Ettiriyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail'in bombardımanları artarken binlerce Filistinli göçe zorlanıyor. Durum içler acısı ve acil yardım çağrıları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:59
İsrail, Beyt Lahiya'daki Filistinlileri Zorla Göç Ettiriyor

İsrail, Beyt Lahiya Halkını Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yaşayan binlerce Filistinli, yoğun bombardımanların ve saldırıların artması sonucu zorla göç etmek zorunda kaldı. Yerinden edilen Amine Hüseyin, "İsrail tankları etrafımızı sardıktan sonra bombardımanlarını artırdılar. Zorla göç etmek zorunda kaldık," şeklinde konuştu.

Son iki aydır, Gazze'nin kuzeyinde süren çatışmalar sonucu 3 bin 700'den fazla yurttaş hayatını kaybetti ya da kayboldu. 10 bin kişi yaralanırken, 1750 kişi alıkonuldu. Ebu Temmam Okulları gibi sığınma merkezleri, saldırıların hedefi haline geldi.

Zorla Göçün Getirdiği Çileler

AA muhabirine konuşan Amine Hüseyin,"İsrail askerleri, erkeğimiz bırakarak zorla beldeden ayrılmak zorunda kaldık. Tüm bu olanlar, bizi büyük bir korku içine soktu," demiştir. Beyt Lahiya'dan ayrılan İman Mısri ise, ailesinin alıkonulması nedeniyle oldukça derin bir endişe içinde olduğunu ifade etti.

Açlık ve Susuzluk Sorunları

Neğam Besyuni, ailesinin 60 gün boyunca zorla yerlerinden edilmeyi kabul etmediğini aktardı. Ancak, son günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle açlık ve susuzluk sıkıntısı çektiklerini belirten Besyuni, "İsrail ordusu, insanları küçük düşürmekte ve acımasızca muamele etmektedir," diye vurguladı.

İsrail'in Zorla Göç Stratejisi

İsrail ordusu, 6 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı. Bu, Filistinlileri zorla tahliye etme amacı taşıyan "generallerin planı" olarak adlandırılan bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bölgedeki Filistinlilere yönelik uyarılarda bulundu. Bu durum, uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor ve ciddi bir insani krize neden oluyor.

Yerinden edilmenin acımasız sonuçları karşısında dünya genelinde bir ses yükseltilmesi gerektiği, Filistinlilerin hakları ve insani durumları için acil bir çağrı yapılıyor.

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