İsrail BM'de 'İki Devletli Çözüm' Kararını Reddetti

İsrail BM'de Kabul Edilen 'İki Devletli Çözüm' Kararını Reddetti

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni reddettiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın bütünüyle reddedildiği belirtildi.

Hükümetin gerekçesi

Açıklamada, bildirgede Hamas'ın 'terör örgütü' olarak anılmadığı, esirlerin iadesi ve silah bırakma taleplerinin yer almadığı gerekçesiyle belge eleştirildi. Kararın barış sürecini ilerletmediği ve Hamas'ı savaşı sürdürmeye teşvik ettiği iddia edilerek, hayır oyu kullanan 10 ülkeye teşekkür edildi.

Muhalefetten sert tepki

BM Genel Kurulu'nda alınan kararın ardından İsrail muhalefeti, Tel Aviv yönetimini ülkeyi uluslararası alanda yalnızlaştırdığı gerekçesiyle eleştirdi. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medyadan paylaştığı mesajda hükümete yüklendi ve şu ifadeleri kullandı:

"Spor, kültür, iş dünyası ve özellikle dünya ülkeleriyle olan uluslararası ilişkilerde İsrail siyasi çöküş yaşıyor ve tarihi bir boykotun ortasında bulunuyor. 7 Ekim hükümeti, krizin derinliğini anlamadan ve karşı bir strateji geliştirmeden bizi uluslararası izolasyona sürüklüyor."

BM oylaması ve tasarının içeriği

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan tasarıyı 142 'evet', 10 'hayır' ve 12 çekimser oyla kabul etmişti. Tasarı, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini hedefliyor.