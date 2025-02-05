İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden Çekildi

İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden Resmi Olarak Çekildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) çekildiğini duyurdu. Saar, bu kararı X hesabı üzerinden paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki adımını 'memnuniyetle karşıladıklarını' belirtti.

UNHRC'yi Antisemitizmle Suçladı

Saar, UNHRC'nin 'Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını' iddia etti. Bu duruma karşı çıkarak, konseyi 'antisemitik' olmakla suçladı ve İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürdü.

ABD'nin Önceki Adımı

Daha önce, ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den çekme kararını imzalamıştı. Bu gelişme, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'ne daha az bağımlı kalma isteğini ortaya koyuyor.