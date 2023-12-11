İsrail BM'ye ait okula saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan BM'ye ait okul İsrail Güçleri tarafından vuruldu. Belirtilen detaylara göre İsrail sivillerin yaşadıkları bölgeden kaçarak sığındıkları mülteci kampına saldırı düzenlendi. Bu kez saldırının hedefinde BM'ye ait olduğu belirtilen bir okul binası oldu.

Saldırı sonrası binada yangın çıktığı ve bahçesinde kan izlerinin görüldüğü anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşımlarda yer alan videolarda bir Filistinlinin saldırının sonrasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İsrail askeri güçleri günlerdir sivillerin yer aldığı mülteci kampına yönelik havadan ve karadan saldırılarına devam ediyor. Saldırılara karşılık Filistin güçleri direnişlerini sürdürüyor.