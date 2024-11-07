İsrail, Boeing ile Yeni F-15IA Savaş Uçakları İçin Anlaşma İmzaladı

Boeing ile Anlaşma Detayları

İsrail, Boeing ile 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı alımı için önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın değeri 5.2 milyar dolar olarak belirtildi ve, Washington yönetiminin bu yılın başında onayladığı geniş kapsamlı yardım paketinin bir parçası olduğu bildirildi.

Uçakların Özellikleri

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uçaklar gelişmiş menzil yeteneğine, artırılmış yük kapasitesine ve farklı operasyonel senaryolarda iyileştirilmiş performansa sahip olacak. Anlaşma, İsrail Savunma Bakanlığı ile ABD Misyonu arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından imzalandı.

Teslimat Takvimi

Bu savaş uçaklarının teslimatına 2031 yılından itibaren başlanacak ve her yıl 4 ile 6 uçak olmak üzere aşamalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Son Gelişmeler

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam 40 milyar dolar değerinde birçok satın alma anlaşması imzalandığını vurguladı. Ayrıca, ABD yönetimi o tarihten bu yana İsrail'e 17.9 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı.

Washington'un Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah ve uçak satışına onay vermesi, Amerikan kamuoyunun bazı kesimlerinin tepkisini çekti.