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İsrail, Bölgesel Çatışmaya Hazırlanıyor

İsrail, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası güçlü bir karşılık vermeye hazırlanıyor. ABD ise bölgesel savaşın önlenmesi için devrede.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:47
İsrail, Bölgesel Çatışmaya Hazırlanıyor

Tel Aviv'de Panik: "Güçlü Bir Karşılık Bekleniyor"

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv, son hava saldırılarının ardından bölgedeki gelişmelere dair endişeli bekleyişini sürdürüyor. İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hayatını kaybetmesi ve Tahran'da Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişimi, daha geniş ölçekte bir tepki beklenmesine yol açtı.

ABD'nin Rolü Nedir?

Yediot Ahranot gazetesine açıklama yapan üst düzey bir yetkili, "Kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlanıyoruz. ABD, uluslararası toplumu arkasına alarak bölgesel çatışmanın önlenmesi için sahne arkasında çalışıyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, olası bir saldırıya karşı ABD'nin İsrail'i destekleyeceği ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceği bilgisi verildi.

Tehdit Analizleri ve Savunma Hazırlıkları

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından duyurulan bilgilere göre, İran, Lübnan ve Yemen'den eş zamanlı saldırılar bekleniyor. Tel Aviv, ayrıca, sürpriz bir saldırı olasılığını da göz önünde bulunduruyor ve tüm savunma sistemleri yüksek alarm seviyesine geçirildi.

İsrail ve Washington arasındaki görüşmelerin arttığı şu günlerde, İran'dan gelebilecek her türlü saldırıya karşı ABD'nin Orta Doğu'daki üsleri ile İsrail'i erken uyarma hazırlıklarının yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla çok yönlü bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin tamamen devreye alınacağı bildirildi.

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