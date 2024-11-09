İsrail Bombardımanı Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi'ni Vurdu

İsrail'in Bombardımanı Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi'nde Ağır Hasar Yaptı

İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırılar, Lübnan Üniversitesi'ne ait binalarda kahrayü bazında hasar meydana getirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin El-Hades Mahallesi'ne düzenlenen saldırılar, Lübnan Üniversitesi'nin Refik Hariri Kampüsü içinde bulunan bazı fakülte ve laboratuvar binalarını etkiledi.

Saldırıların ardından Lübnan Üniversitesi Rektörü Bessam Bedran, bölgeye gelerek hasar tespitinde bulundu. Bedran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan Üniversitesi'nin İsrail'e karşı dik durmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, bu saldırıların kendilerini eğitim ve sosyal hizmet misyonunu tamamlamaktan alıkoymayacağını ifade etti.

Rektör Bedran ayrıca, üniversitenin tüm bölümlerinde uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Lübnan Üniversitesi'nin en büyük komplekslerinden biri olan Refik Hariri Kampüsü'nde fen, mühendislik, tıp ve eczacılık gibi pek çok önemli fakülte bulunmaktadır.

Öte yandan, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine dün toplamda 14 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve bu bombardımanlar sonucu birçok bina, araç ve yapıda ağır hasar oluştuğu bildirildi.