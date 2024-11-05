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İsrail Bombardımanı Ortasında Bir Gelenek: Bar İlyas'taki Düğün

Bar İlyas'ta süren İsrail bombardımanına rağmen, Enise ve Muhammed geleneksel bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:01
İsrail Bombardımanı Ortasında Bir Gelenek: Bar İlyas'taki Düğün

İsrail Bombardımanında Bir Düğün Hikayesi

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde devam eden sıkı İsrail bombardımanı altında, Bar İlyas kasabasında Enise ve Muhammed çifti geleneksel bir düğün gerçekleştirdi.

Bekaa Vadisi'nde Yaşam Mücadelesi

Şiddetli hava saldırılarının etkili olduğu saatlerde, yaklaşık yarım saat mesafede yer alan Bar İlyas'ta düğün yapmak için bir araya gelen aileler, "Hayat sürdüğü sürece mutluluğumuzu kutlamak zorundayız" düşüncesinde birleşti. Düğün alanında yapılan kutlamalar, savaşın yarattığı kaygıyı bir nebze olsun unutturmak amacıyla yapıldı.

Özel Anlar ve Gelenekler

Düğün merasimi sırasında 'Şam Ezgileri Grubu', damadın düğün alanına gelişine davul ve zurna eşliğinde eşlik etti. Grubun lideri Mahir Şula, "Savaş sona erse de biz mutluluğumuzu yaşamak zorundayız," diyerek tüm ülkede barış arzusu içinde olduklarını belirtti.

Geleneksel Düğün Adetleri

Lübnan düğünlerinde sıkça uygulanan bir gelenek olan 'zaffe', damadın geline doğru şarkılar söylerken yürüyüşü ile başlar. Damat, davetlilerin oluşturduğu koridorda gelinin yanına geldiğinde omuzlara alınarak birlikte dans ederler.

Düğün Sonrası Gelenekler

Düğünün sonunda, gelin eve girmeden önce duvara bir hamur yapıştırma geleneğini yerine getirirken, damat da gelin babasına, "Kızına iyi bakacağım" mesajını iletmek için para verir.

Bombardıman Altında Kutlanan Hayat

Düğün günü, Baalbek'in 30 dakikalık mesafesinde, bombardımanın devam ettiği bir süreçte gerçekleşti. Düğünden önceki 72 saat içinde, 88 kişinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail hava bombardımanı sürerken...

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail hava bombardımanı sürerken, Zahle bölgesine yer alan Bar İlyas kasabasında Enise ve Muhammed çifti dünyaevine girdi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail hava bombardımanı sürerken...

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail hava bombardımanı sürerken, Zahle bölgesine yer alan Bar İlyas kasabasında Enise ve Muhammed çifti dünyaevine girdi.

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