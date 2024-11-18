İsrail Bombardımanında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı Can Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya bölgesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir evi hedef aldı. Saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardıman esnasında evde yerinden edilen sivillerin bulunduğu belirtildi. Filistinli doktor Hani Bedran'a ait olduğu bildirilen evin hedef alınması sonucu birçok kişi de yaralandı.

Can kaybının yanı sıra, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve enkaz altında kalmış kişilerin olduğu ifade edildi. Bu trajik olay, bölgede yaşanan çatışmaların ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.