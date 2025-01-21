İsrail Cenin'de Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti, 40 Yaralı

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda birçok kişinin yaralandığını ve durumlarının ciddiyetini vurguladı. Olaya ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Şin-Bet (Şabak) ile birlikte Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na "Demir Sur" adı verilen bir saldırı başlatıldığını duyurdu. Askeri kaynaklar, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklenildiğini aktardı.

Başbakanlık Ofisinden Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Cenin'e yönelik saldırıların, güvenlik kabinesi tarafından alınan bir kararla başlatıldığını ifade etti. Yerel görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin kampın mahallelerine baskın düzenlediğini ve kampta saldırı uyarısı veren sirenlerin çaldığını belirtti.

Askeri Sevkiyat ve Buldozerler

İsrail ordusunun kampa askeri sevkiyat yaptığı ve İHA’ların kampta iki noktayı hedef aldığı ifade edildi. Cenin'deki Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere göre, baskına paletli buldozerlerin de katıldığı görüldü.

İsrail Maliye Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'daki güvenlik konseptini değiştirmeye başladığını söyledi. Smotrich, bu durumun dindar Siyonistlerin savaş hedefleri ile bağlantılı olduğunu ifade etti ve saldırının uzun süreceğine dair sinyaller verdi.