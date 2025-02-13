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İsrail, Cenin'de İHA ile Araç Hedef Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Cenin'de İHA ile bir aracı bombaladı, ölü ve yaralı durumu belirsiz.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:13
İsrail, Cenin'de İHA ile Araç Hedef Aldı

İsrail güçleri, 21 Ocak'tan itibaren devam eden askeri operasyonlarına işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir İHA ile araç saldırısıyla devam etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Cenin’in Doğu Mahallesi'nde bir aracı hedef aldı. Saldırının ardından ölü ve yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırıları

19 Ocak Pazar günü Gazze'de varılan ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak’ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Bu saldırılar sonucunda, Cenin kenti ve çevresindeki mülteci kampında toplamda 25 Filistinli hayatını kaybetti. 27 Ocak’ta ise Tulkerim’e, 2 Şubat’ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı'na ve Tamun beldesine yönelik genişletilen operasyonlar gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, 7 gün süren bu saldırıların ardından 8 Şubat'ta Tamun’daki ve 27 Ocak’ta da Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

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