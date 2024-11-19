İsrail, Cenin'in Altyapısını 15 Kez Tahrip Etti

İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampının altyapısı, İsrail ordusu tarafından 15 kez tahrip edildi. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlayan şiddeti Batı Şeria'ya yayma çabalarının devam ettiğini belirtti.

Yıkım ve Yeniden İnşa Çabaları

Cenin, mülteci kampı ve Kabatiya beldesi, defalarca İsrail saldırılarına maruz kaldı. Ebu Rubb, "İsrail, her seferinde altyapıyı buldozerlerle yıkıyor. Yıkım çok geniş çapta, imar ettiğimiz sokaklar bile yeniden tahrip ediliyor. Altyapıyı 14 kez yasadışı olarak onardık fakat bugün tekrar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı.

Psikolojik Savaş ve Ekonomik Çöküş

Ebu Rubb, İsrail'in amacının Filistin halkını psikolojik olarak tüketmek ve Cenin vilayetinin ekonomisini tamamen yok etmek olduğunu vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Celeme Sınır Kapısı'nın sürekli kapalı kalması, bölge ekonomisini derin bir krize sürüklediği ifade edildi.

Eğitim ve Sosyal Etkiler

Ayrıca, İsrail saldırılarının yalnızca ekonomik değil, eğitim-öğretim süreçleri üzerinde de yıkıcı etkiler yarattığını belirten Ebu Rubb, sorumluluklarının valiliğin ve Filistin hükümetinin kapasitesini aştığını kaydetti.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Ebu Rubb, uluslararası kuruluşlara Filistin halkının yanında durma, koruma sağlama ve Cenin'in altyapısını iyileştirecek projeler gerçekleştirme çağrısında bulundu. Omuzlarındaki yükün ağır olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Cenin'deki Son Saldırılar

Gün içerisindeki başka bir açıklamada ise Ebu Rubb, İsrail'in Cenin'de düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların artış gösterdiği dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.