İsrail, Cenin Kentindeki Baskınını İkinci Günde Sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını ikinci gününde sürdürüyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, bu süreçte çok sayıda Filistinli, aralarında bir kadın da olmak üzere, gözaltına alındı.

Cenin Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına alınan Filistinlileri sorguladı. Baskın ve saldırılarına devam eden ordunun, kente ve kamp çevresine takviye birlikleri ve askeri buldozerler konuşlandırdığı bildirildi.

İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin kentinde elektrik hatlarını tahrip ederek, şehrin elektriksiz kalmasına sebep oldu. Mülteci kampında ise başta Abdullah Azzam ve Cevret ez-Zeheb mahalleleri olmak üzere bazı evlerin kışlaya dönüştürüldüğü kaydedildi. Ayrıca, İsrail'e ait dronlar kamp üzerinde uçmaya devam etti.

İsrail, Cenin'deki Şarkiyye Mahallesi'nde belediye stadyumunun bazı kısımlarını tahrip ederken, El-Medaris Caddesi'ni de buldozerlerle tamamen yıktı. Dün sabah saatlerinden itibaren süren baskınlar sonucunda, Cenin kenti ve mülteci kampında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletme çabasında olduğunu belirtti. Ebu Rubb ayrıca, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına maruz kaldığını ve bu yerlerdeki altyapının ciddi şekilde tahrip edildiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.