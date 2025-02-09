İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 Binden Fazla Kişiyi Zorla Yerinden Etti

İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda Büyük Tahribat Yarattı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşananlar, bölgedeki insani durumu derinden etkiliyor. Cenin Vali Yardımcısı Mansur Sadi, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen yerle bir ettiğini ve 20 binden fazla kişiyi zorla yerinden ettiğini belirtti.

Saldırının Boyutları ve Sonuçları