İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 Binden Fazla Kişiyi Zorla Yerinden Etti

İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda Büyük Tahribat Yarattı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşananlar, bölgedeki insani durumu derinden etkiliyor. Cenin Vali Yardımcısı Mansur Sadi, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen yerle bir ettiğini ve 20 binden fazla kişiyi zorla yerinden ettiğini belirtti.
Saldırının Boyutları ve Sonuçları
Sadi, Filistin'in Sesi Radyosu Ayrıca, mülteci kampındaki yaklaşık 400 bin Filistinli için uygulanan "toplu cezalandırma" politikası sonucunda büyük ekonomik kayıplar yaşandığını ve eğitim süreçlerinin ağır şekilde sekteye uğradığını ifade etti. Sadi, yıkılan evlerin enkazı altında ölü ve yaralıların bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarına kampa girerek İsrail'in işlediği suçların boyutlarını belgelemeleri çağrısında bulundu. Cenin kentine yönelik bu saldırılar, 19 Ocak tarihinde Gazze'de imzalanan ateşkesin ardından 21 Ocak günü başladı. "Demir Duvar" adı verilen bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını 27 Ocak tarihinde Tulkerim'e ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine kadar genişletti. Tamun'daki güçlerini 8 Şubat'ta geri çekti.
Uluslararası Kurumlara Çağrıda Bulundu
İsrail'in Saldırıları ve Mücadele
Ayrıca, mülteci kampındaki yaklaşık 400 bin Filistinli için uygulanan "toplu cezalandırma" politikası sonucunda büyük ekonomik kayıplar yaşandığını ve eğitim süreçlerinin ağır şekilde sekteye uğradığını ifade etti.
Sadi, yıkılan evlerin enkazı altında ölü ve yaralıların bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarına kampa girerek İsrail'in işlediği suçların boyutlarını belgelemeleri çağrısında bulundu.
Cenin kentine yönelik bu saldırılar, 19 Ocak tarihinde Gazze'de imzalanan ateşkesin ardından 21 Ocak günü başladı. "Demir Duvar" adı verilen bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını 27 Ocak tarihinde Tulkerim'e ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine kadar genişletti. Tamun'daki güçlerini 8 Şubat'ta geri çekti.