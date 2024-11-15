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İsrail Cezaevlerinde İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail cezaevlerinde, Batı Şeria ve Gazze'den iki Filistinli tutuklu hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:05
İsrail Cezaevlerinde İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Cezaevlerinde Hayatını Kaybeden Filistinliler

İsrail cezaevlerinde, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden gelen iki Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından duyuruldu.

Hayatını Kaybeden Filistinliler

Buna göre, Nablus kentinden 61 yaşındaki Semih Aleyvi ile 41 yaşındaki Enver Eslim kapalı cezaevlerinde yaşamını yitirdi. Aleyvi'nin Remle Cezaevi'nde yaklaşık 10 yıldır tutuklu olduğu, 6 Kasım'da hastaneye götürüldükten sonra öldüğü belirlendi. Aleyvi'nin avukatının aktardığına göre, tedaviye götürülürken işkenceye uğradığı ve cezaevinde 40 kilo kaybettiği ifade edildi.

Eslim'in ise 8 Aralık 2023'ten bu yana Necef (Negev) Cezaevi'nde tutulduğu, ailesinin verdiği bilgilere göre alıkonulmadan önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere Yönelik Tutuklama Kampanyası

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 itibarıyla Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası çerçevesinde şimdiye kadar 11.600'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, bu süreçte toplam 43 Filistinlinin İsrail cezaevlerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail, hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik baskı ve işkenceleri artırdı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önceki açıklamalarında, 'Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli' ifadelerini kullanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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