İsrail Cezaevlerindeki İşkence: Salıverilen Filistinli Nadir Hüseyin'in Dramatik Durumu

İsrail cezaevlerinde işkenceye maruz kalan Nadir Hüseyin, konuşma ve hareket yetisini kaybetti. Tedavi süreci başlıyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:42
İsrail Cezaevlerindeki İşkence: Salıverilen Filistinli Nadir Hüseyin'in Dramatik Durumu

Esir Takasında Şok Gerçekler

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest kalan Filistinli Nadir Hüseyin'in vücudundaki derin izler, İsrail cezaevlerinde yaşanan işkencenin boyutunu gözler önüne seriyor. 34 yaşındaki Hüseyin, sağlık durumu kritik bir şekilde ambulansla Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

İşkencenin İzleri

Nadir Hüseyin, cezaevindeki insanlık dışı muamele sonucu konuşma ve hareket yetisini büyük ölçüde kaybetti. Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından taşınan esir, derin yaralar ve morluklarla dolu bir vücuda sahiptir. Hüseyin'in göz çevresinde morluklar, ve uzun süre kelepçeli kaldığına dair izler mevcut.

Tedavi Süreci Başlıyor

Hüseyin, hastaneye ulaştığında sağlık durumu ağır olduğu için hemen tedavi altına alındı. Doktorlar, vücudundaki hem yeni hem de eski yaralarla karşılaştıklarını ve tıbbi ihnale maruz kaldığını belirttiler. Yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğü ifade edilen Nadir Hüseyin'in sağlık durumu kritik bir süreçten geçiyor.

Esir Takası Detayları

Bu esir takasının parçası olarak, Hamas, Gazze'de iki çifte vatandaşı da dahil olmak üzere toplam 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Karşılığında ise 369 Filistinli esir bırakıldı. Bu esirlerden 36'sı müebbet hapse çarptırılanlar, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklananlardır. Serbest bırakılan esirler, sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmış olarak hastaneye ulaştılar.

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