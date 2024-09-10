İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Esirlerin Kurtarılması İçin Birlik Çağrısı

Herzog'dan Birlik Çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ülkedeki tüm siyasi aktörleri bir araya gelmeye çağırdı. Herzog, esir alınan kadın askerlerin aileleriyle bir araya gelirken, birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Kritik Bir Dönemece Gelindi

Herzog, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kritik bir an yaşıyoruz. Esirlerin geri getirilmesi için güçlerimizi birleştirmeli ve büyük, ortak çabalar içine girmeliyiz. Tüm siyasi spektrum, bu hedef için omuz omuza vermelidir" dedi.

Esir Takasına Dair Uyarılar

Cumhurbaşkanı, olası bir esir takası anlaşmasının "acı bedelleri" olabileceğini, ancak esirlerin evlerine dönmemesi durumunda daha ağır sonuçlar oluşacağını belirtti. Bu yüzden en kısa sürede hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşırı Sağcı Partiden Tepki

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, Herzog'un çağrısına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, "Herzog'un, esirlerin geri getirilmesi için bir birlik hükümeti kurulması yönündeki çağrısı sorumsuz ve Hamas ile solun propagandasını destekler nitelikte" denildi.

Askeri Baskı ve İnsani Yardımlar

Yahudi Gücü Partisi, esirlerin salıverilmesi için Gaza'ya daha fazla askeri baskı yapılmasını, insani yardımların ve yakıt girişlerinin durdurulmasını savundu. Ayrıca, geçmişte hükümetten ayrılma tehdidinde bulunan Bezalel Smotrich gibi aşırı sağcı isimlerin açıklamaları dikkat çekti.