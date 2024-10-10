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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye'ye Saygı Dolu Açıklamalar

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye karşı planları olmadığını belirtti ve Türk halkına saygı duyduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:05
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye'ye Saygı Dolu Açıklamalar

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye Açıklamaları

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Türkiye'ye karşı herhangi bir planının olmadığını vurguladı. Herzog, bu açıklamayı ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede dile getirdi.

Türk ve İsrail Halkı Arasındaki İlişkiler

Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarını ve Türk halkının da İsrail'e benzer bir saygı gösterdiğini öne sürdü. Uzun yıllardır süregelen Türk ve İsrail halkları arasındaki ilişkilere de değinen Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır" ifadesini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı'nın Tartışmalı Açıklamaları

Öte yandan, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Smotrich, bir belgeselde "Büyük İsrail" tasvirinde bulunarak, sınırların Ürdün Nehri'nin ötesine kadar genişletileceğini ifade etti.

Smotrich'in Açıklamalarına Tepkiler

Smithrich'in, "Bu, Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" şeklindeki ifadesi sosyal medyada çokça tartışılırken, daha önceki "Filistin diye bir halk yok" açıklamaları da büyük tepkilere yol açmıştı. Paris'teki bir etkinlikte, Ürdün'ü de içeren bir harita kullanması dikkat çekti.

Uluslararası Tepkiler ve Diplomatik Sonuçlar

Smotrich, uluslararası ziyaretlerinde bu tür açıklamalarının ardından diplomatik tecrit yaşadı ve resmi görüşmeler yapamadı. Paris'teki etkinlikleri de geniş tepkiler üzerine yer değiştirerek yapılmak zorunda kalmıştı.

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