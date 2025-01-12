İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Esir Takası İçin Kritik Günler Başlıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması için önümüzdeki günlerin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar’ın başkenti Doha’da Gazze’deki esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi verdi. “Esirlerin serbest bırakılması için kritik günler. Müzakerelere katılanları destekliyorum ve yakında bir anlaşmaya varmalarını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayanarak, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının %90’ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Öte yandan, Hamas sözcüsü Cihad Taha, Gazze’de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını açıkladı ve İsrail tarafının vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden dün yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar’ın başkenti Doha’ya gideceği duyuruldu. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN ise, İsrail heyetinin bugün Katar’a ulaştığını ve hedeflerinin yakında bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.