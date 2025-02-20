İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Esirleri Sağ Döndüremedikleri İçin Özür Diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas'tan teslim alınan 4 İsrailli esirin cenazesinin ardından özür diledi, Netanyahu törene son anda katılmaktan vazgeçti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:50
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Esirleri Sağ Döndüremedikleri İçin Özür Diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından, esirleri sağ döndüremedikleri için özür diledi. Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti adına başımı öne eğiyor ve af diliyorum." ifadesini kullandı.

Herzog, "Görevimizi yerine getiremediğimiz için özür dileriz." diyerek, esirleri koruyamadıkları ve eve sağ döndüremedikleri için üzüntüsünü dile getirdi.

Netanyahu Törene Katılmaktan Vazgeçti

Diğer yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçti. Kanal 12'nin haberine göre, törene hazırlık yapılmasına rağmen Netanyahu'nun bu kararı vermesinin sebebi, esir ailelerinin protesto etme ihtimali olarak belirtildi.

Hamas’tan Cenazeler ve Gelecek Planlaması

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini" ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Cenazeleri teslim alınan Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın aileleri, kayıpları için yasa boğulmuş durumda. Ayrıca, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." açıklamasını yapmıştı.

Anlaşma gereği, 4 İsrailli esirin cenazesine karşılık olarak 22 Şubat'ta İsrail'in bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

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