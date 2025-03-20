İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kazakistan'ı Ziyaret Edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Kazakistan Ziyareti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu yıl içerisinde Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail Cumhurbaşkanı'nı Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, Kazakistan ile İsrail arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği'nin derinleştirilmesi konuları ele alındı. Taraflar, ikili ilişkileri yüksek düzeyde sürdürmeye ve geliştirmeye yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Ayrıca, Herzog'un bu yıl içerisinde kesinleşen Kazakistan ziyareti, görüşmenin önemli maddelerinden birini oluşturdu.