İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Sırbistan Ziyareti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Sırbistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Herzog, Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda resmi bir törenle karşılandı ve ardından iki liderin katılımıyla "Yenilik ve Ticarette Sinerji: Sırbistan-İsrail Görüşmeleri" konulu bir yuvarlak masa toplantısına geçti.

İşbirliği ve İlişkilerin Gelişimi

Toplantının ardından ortak basın toplantısında konuşan Herzog, Sırbistan ile sonsuz işbirliği fırsatlarına sahip olduklarını belirterek ülkesinin mevcut "çatışma içerisinde" olduğunu ifade etti. Vucic, Sırbistan'ın İsrail ile iyi ilişkiler içinde bulunduğuna dikkat çekerek, "İlişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Serbest Ticaret ve Askeri İşbirliği

Vucic, Sırbistan’ın İsrailliler için bir "ikinci ev" olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "En kısa zamanda serbest ticaret anlaşmasının imzalaması için görüşmelerde bulunduk." şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Sırbistan Ticaret Odası'nın açıklamalarına göre, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla 121 milyon avroya ulaştığı bildirildi. Sırbistan'ın, İsrail askeri uçaklarının sıkça havalandığı ülkelerden biri olduğu ve iddialara göre, silah satışlarının devam ettiği öne sürülüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Sırbistan'daki temasları kapsamında Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile de görüşmeler yapacak. Ardından resmi ziyaretler için Arnavutluk'a geçeceği öğrenildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.