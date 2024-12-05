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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Elon Musk, Gazze'deki Esirlerin Serbest Bırakılmasını Görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Elon Musk ile Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:34
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Elon Musk, Gazze'deki Esirlerin Serbest Bırakılmasını Görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı ile Elon Musk'tan Kritik Görüşme

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya platformu X'in sahibi ve milyarder Elon Musk ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Herzog'un, esir yakınlarının talepleri doğrultusunda Musk ile birkaç gün önce telefonda konuştuğu ifade edildi.

Görüşmede, Herzog ve Musk'ın, özellikle İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen çabalar üzerinde durdukları bildirildi.

Mısır'ın Rolü ve Yeni Teklifler

İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze'de ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu aktardı. İsrail'den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni tekliflerini görüşeceği belirtiliyor.

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