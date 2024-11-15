İsrail, Dahiye'ye 5 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren en az 5 hava saldırısı ile vurdu. Yerel haber ajansı NNA'ya göre, saldırılar özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

Saldırılar Sonrası Durum

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin tehditleri sonrasında gerçekleşen şiddetli saldırılar, bölgedeki hava koşullarını olumsuz etkiledi ve toz ve duman bulutları bölgeyi kapladı. Gubeyri'ye yönelik olarak yapılan ilk saldırılarda, ikisi insansız hava aracı ve biri savaş uçağına ait olmak üzere toplam 3 hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda, Gubeyri belediyesi yakınındaki bir bina büyük hasar gördü.

Halkın Tepkisi

Ayrıca, Hizbullah mensuplarının Gubeyri'de bölge sakinlerini uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak amacıyla havaya yoğun ateş açtığı bildirildi. İsrail'in Gubeyri'deki Tayyune bölgesine yönelik düzenlediği çok şiddetli bir saldırı, tüm Beyrut'tan duyuldu.

Saldırı Tehditleri

NNA, ayrıca İsrail savaş uçaklarının Burc el-Baracine'de de bir noktayı 2 füze ile hedef aldığını duyurdu. Adraee, X sosyal medya platformunda paylaştığı haritalar üzerinden saldırı tehdidinde bulunarak, "Dahiye bölgesindeki Gubeyri ve Burc el-Baracine’de bazı binaları işaret ettik. Bu tesisler yakınında bulunanlar, binalardan en az 500 metre uzaklaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.