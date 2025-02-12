İsrail'de 3 Milyon Kişi Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaşıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 7 Ekim 2023'teki saldırıların ardından yaklaşık 3 milyon İsrailli, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri yaşamaya başladı. Savaşın başından bu yana, bu kişilerin yalnızca yüzde 0,6'sının tedavi edilebildiği ifade ediliyor.

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, savaşın başlaması öncesi ve sonrası hükümetin vatandaşı tedavi etme konusundaki yetersizliğini konu alan bir rapor yayımladı. Raporda, ruh sağlığı sisteminin savaş koşullarına hazırlıksız olduğu vurgulandı.

Calcalist internet sitesinde yer alan habere göre, Englman’ın raporu, İsrail halkının yüzde 38’inin orta veya ağır düzeyde psikolojik sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Ancak kamuya bağlı ruh sağlığı sisteminin savaşın ilk altı ayında bu kişilerin yalnızca yüzde 0,6'sına tedavi sunabildiği bilgisi verildi.

Kanal 12 tarafından aktarılan bir diğer haberde ise, yaklaşık 3 milyon kişinin travma sonrası stres bozukluğu, depresyon veya kaygı belirtilerinden etkilendiği belirtiliyor. Ancak bu kişilerin yüzde birinden azının tedaviye başvurması dikkat çekiyor.

Englman’ın raporuna göre, ankete katılanların yüzde 34’ü travma sonrası stres bozukluğu semptomları, yüzde 32’si orta veya şiddetli depresyon, yüzde 21’i ise kaygı semptomları yaşamaktadır. Ayrıca, katılımcıların yüzde 38’i 6 aya kadar uzayan bekleme süreleri ve yüzde 23’ü tedavi alma olanakları hakkında bilgi eksikliği yüzünden tedaviye başvurmadıklarını ifade etti.