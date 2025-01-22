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İsrail’de 7 Ekim Saldırıları İçin Soruşturma Komisyonu Tasarısı Reddedildi

İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:54
İsrail’de 7 Ekim Saldırıları İçin Soruşturma Komisyonu Tasarısı Reddedildi

İsrail Meclisi'nde Tartışmalı Oylama

İsrail'de 7 Ekim’e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısı, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Sert Tartışmalar ve Sonuç

Haaretz gazetesinin haberine göre, 7 Ekim saldırısı ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasını teklif eden yasa tasarısı, İsrail Meclisi’nde (Knesset) oylandı. Genel kurulda yaşanan sert tartışmaların ardından, yasa tasarısı 45 milletvekilinin "evet" oyuna karşı 53 "hayır" oyu ile reddedildi.

Tasarıyı Sunan Muhalefet Partisi

Yasa tasarısı, İsrail'de muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından meclise sunuldu. Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını talep ederken, muhalefet ise 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını istiyor.

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