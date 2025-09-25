İsrail'de ABD vatandaşı Yaakov Perel 'İran adına casusluk' suçlamasıyla gözaltında

İsrail polisi, ABD vatandaşı Yaakov Perel'i Itamar Ben-Gvir ve Herzi Halevi hakkındaki bilgileri toplayıp 'İran adına casusluk' yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:04
Olayın ayrıntıları

İsrail güvenlik güçleri, ABD vatandaşlığı da bulunan Yaakov Perel'in bu ay gözaltına alındığını açıkladı. Polis açıklamasında, Perel'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında bilgi toplayarak "İran adına casusluk yapmak"la suçlandığı belirtildi.

Polisin yazılı açıklamasına göre, Perel'in siyonizm karşıtı yazıları ve uzun yıllar Fas'ta ikamet etmiş olması dosyada öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

İddialar ve geçmiş

Açıklamada, Perel'in yazdığı siyonizm karşıtı bir yazının İran istihbaratının dikkatini çektiği, bir İranlı ajanın talebi üzerine İsrail pasaportunu yenileyerek Temmuz ayında ülkesine döndüğü ifade edildi. Ayrıca Perel'in İsrail'de bazı sokak ve yerlerin görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia ediliyor.

Dosyada yer alan diğer bir bilgiye göre, Perel 2017'de Fas'taki İran Büyükelçiliği'ni arayarak kendisi ve ailesi için İran'a iltica başvurusu yaptı; ancak herhangi bir yanıt alınmadı.

Hukuki süreç

İran'a casuslukla suçlanan Perel hakkında, iddianamenin Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hazırlanacağı bildirildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve daha fazla detayın mahkeme sürecinde açıklanacağını kaydetti.

