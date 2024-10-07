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İsrail'de Anket: Halkın 35'i Hamas'a Karşı Savaşın Kaybedildiğine İnanıyor

İsrail halkının %35'i Hamas'a karşı savaşın kaybedildiğini düşünüyor, güvenlik kaygıları artıyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 00:59
İsrail'de Anket: Halkın 35'i Hamas'a Karşı Savaşın Kaybedildiğine İnanıyor

İsrail'de Halkın Savaş İle İlgili Görüşleri

Son yapılan bir ankete göre, İsrail halkının %35'i, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki savaşta Hamas'a karşı başarısız olduğunu düşünüyor. KAN televizyonunun işbirliği yaptığı araştırmada, katılımcıların %27'si savaşın kazanıldığını ifade ederken, %38'i bu konu hakkında herhangi bir görüş belirtmemiştir.

Kişisel Güvenlik Endişeleri

Ankete katılanların %61'i, 7 Ekim'deki saldırılardan sonra kişisel güvenlik hissini kaybettiklerini belirtirken, %39'u hala güvende hissetmektedir. Özellikle, İsrail'in kuzeyinde yaşayanların %71'i kendilerini güvende hissetmediğini ifade etmiştir.

Orduya Güven Azalmış

Ankette, katılımcıların %41'i, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusuna duyulan güvenin azaldığını düşünmektedir. %35, güvende hissettiğine dair bir görüş belirtirken, %24'ünse herhangi bir görüşü yoktur.

Gazze'deki Durum

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze'deki hedeflerine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in karadan işgal girişimlerine karşı sürekli saldırılar düzenlediklerini duyurmaktadır.

7 Ekim Sonrası İstatistikler

7 Ekim'deki saldırılarda, İsrail hükümeti 1200 İsraillinin yaşamını yitirdiğini, 5132 kişinin ise yaralandığını açıklamaktadır. Aynı zamanda, Gazze'de yapılan saldırılarda, 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Saldırılar sonucunda sivil altyapı da büyük oranda zarar görmüştür.

Askeri Kayıplar ve Çatışmaların Sonucu

7 Ekim'den bu yana, İsrail ordusunun 346'sı karadan işgal aşamasında olmak üzere toplam 724 askeri yaşamını yitirmiş, 4448 asker ise yaralanmıştır. Çatışmalara verilen "insani ara" döneminde, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail binlerce Filistinliyi hapiste tutmaya devam etmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Olaylar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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