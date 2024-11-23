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İsrail'de Anket: Halkın Yüzde 54'ü Lübnan'da Ateşkes İstiyor

İsrail halkının yüzde 54'ü Lübnan'da ateşkes sağlanmasını destekliyor. Anket, Netanyahu hükümetine olan güvenin düşük olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:08
İsrail'de Anket: Halkın Yüzde 54'ü Lübnan'da Ateşkes İstiyor

İsrail'le Lübnan Arasındaki Ateşkes Talebi Artıyor

Son yapılan bir ankete göre, İsrail halkının yüzde 54'ü, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya imza atmasını destekliyor. Kanal 12'nin yaptığı anket, katılımcıların yüzde 24'ünün ise anlaşmaya karşı olduğunu göstermekte.

Soruşturma Komitesi Talebi Yükseliyor

7 Ekim 2023'te yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma komitesinin kurulmasını destekleyenlerin oranı ise oldukça yüksek; yüzde 79, komisyon kurulmasını desteklerken, yüzde 8'i bunun aleyhinde. Ankete katılanların yüzde 13'ü ise bu konuda bir bilgi sahibi değil.

Hükümet Güveni ve Liderlik Algısı

İsrail hükümetinin performansına dair katılımcıların yüzde 64'ü, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönetimine güvenmediğini belirtirken, yalnızca yüzde 30'u güven duyduklarını ifade etti.

Başbakanlık pozisyonu hakkında yapılan değerlendirmelerde, en uygun isim olarak %28'lik destekle Yair Lapid öne çıkarken, Netanyahu'ya ise yüzde 38'lik destek geldi. Bir diğer muhalefet lideri Benny Gantz için bu oran yüzde 29'da kalırken, Netanyahu'nun Naftali Bennett karşısındaki destek oranı yüzde 34'te kaldı.

ABD’nin Arayışları ve Ateşkes Müzakereleri

ABD yönetimi, müttefiki İsrail’e verdiği destekle birlikte, Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik aracılık yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım tarihlerinde Lübnan’ı ziyaret etmiş, sonrasında İsrail’e gelerek Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile temaslarda bulunmuştur.

Hochstein, Beyrut'taki temasları sırasında ateşkes müzakerelerinde bir ilerleme kaydedildiğini vurgulamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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