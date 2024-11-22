İsrail'de Arap Vekil: 'İdari Gözaltının Kaldırılması Yahudi Terörüne Onaydır'

İsrail Meclisi'nden Tartışmalı Açıklamalar

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli milletvekili Ahmed et-Tıybi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Tıybi, “idari gözaltının” kaldırılmasının, Yahudi terörüne onay vermek anlamına geldiğini savundu.

Yahudi Terörüne Onay Veriliyor

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, et-Tıybi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yargılama olmadan gözaltına alma uygulamasının durdurulması kararına tepki gösterdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı eleştirerek, “Bu, Yahudi terörüne onay verdiğinin resmidir. Terör destekçisi bir hükümet.” ifadelerini kullandı.

Yahudi Üstünlüğü Rejimi

Tıybi, “idari gözaltı” uygulamasının yalnızca Filistinlilere yönelik olduğunu belirtirken, bu durumu “Yahudi üstünlüğü rejiminin bir başka kanıtıdır.” şeklinde yorumladı. Ayrıca, gelecekte olası tepkiler için “Lahey'de 'antisemitizm' diye ağlayacaklar.” dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı'ndan Uyarılar

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise Katz'ın kararı ile ilgili “vahim ve tehlikeli bir hata” ifadesini kullandı. Eisenkot, bu kararın işgal altındaki Batı Şeria'da ciddi bir tırmanışın başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu. “Bu tür emirlerin hedefi yasalara uyan Yahudi vatandaşlar değil, toplum olarak bizi lekeleyen aşırılık yanlısı terör unsurlarıdır.” dedi.

Bölgedeki Durum

İsrail Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'daki bazı bölgelerde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yargılama olmadan gözaltına alınmasının durdurulacağını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli'nin Fili̇sțin topraklarını gasbettiği bilinmektedir. Uluslararası hukukun bu durumu yasa dışı saydığı ifade ediliyor. Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılar, yerel halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.