İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir Hükümetten İstifa Edecek

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in yarın hükümetten istifasını sunacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:39
İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir Hükümetten İstifa Edecek

İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'in İstifası Bekleniyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yarın yürürlüğe girecek olan Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacağını duyurdu. Bu gelişme, liderliğini Ben-Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları tarafından yapılan resmi bir açıklama ile doğrulandı.

Parti Üyeleri İstifa Ediyor

Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel gibi isimlerin de istifa edeceği bildirildi.

Ben-Gvir'den Açıklama

Ben-Gvir, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesi ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması durumunda hükümetten ayrılacağını belirtmişti. Ancak, istifasının ardından partinin "dışarıdan destekleyeceğini" de ekledi.

Smotrich'ten Anlaşmaya Direniş

Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu yineleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya destek verdiğini savundu. Smotrich, Gazze Şeridi'nin tamamen ele geçirilmesi gerektiğini vurgularken, hükümetten istifasını açıklamadı.

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