İsrail'de aşırı sağcı bakan Gazze katliamının devam etmesinde ısrarcı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne attığı çok sayıda roketle ilgili olarak X sosyal medya platformunda konuşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'ne sert eleştirilerde bulundu. Ben-Gvir, Gazze'nin kuzey bölgesindeki işgalin bazı noktalarda sonlandırılmasının "hata" olduğunu savundu.

Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısının "yoğun aşaması" bittiğini dün duyuran İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde işgal ve saldırı operasyonlarını sürdüren İsrail ordusunun 36. Tümeni'nin kuzey bölgeden çıktığını açıkladı. İsrail medyası da bu bilgiyi doğruladı.