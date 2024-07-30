İsrail'de Aşırı Sağcı Gruplardan Askeri Üslere Baskın

İsrail'de Askeri Üslere Baskınlar Tartışma Yarattı

İsrail, Gazze'de bir Filistinliye cinsel işkence yapıldığı iddiaları üzerine 9 askerin gözaltına alınmasının hemen ardından, aşırı sağcı grupların ve bazı askerlerin katılımıyla aynı gün içinde iki askeri üssü işgal etmesiyle çalkalanıyor.

Baskının Sebepleri ve Sonuçları

Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri üssü, insanlık dışı muamele ve işkencelerle uzun zamandır gündemdeydi. Ancak İsrail yetkililerinin "iddialar inceleniyor" açıklamalarının sonuçsuz kaldığı bildirildi.

İsrail resmi kanalı KAN'ın raporuna göre, Sde Teiman üssünde cinsel işkenceye maruz kalan Filistinli bir şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve bu durum askeri savcılığı harekete geçirdi.

Aşırı Sağcı Siyasetçilerin Tepkisi

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gözaltına alınan askerlere destek olmak amacıyla askeri üsse toplanma çağrısında bulundular. Aşırı sağcı Lehava hareketi de taraftarlarını Sde Teiman'a yönlendirdi.

Bu durum, askeri üste gerçekleştirilen baskın ve oradaki kargaşa crisis derinleştirdi. Aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot'un askeri üssün kapısına yaklaşması sırasında askerlerin onu engellemeye çalışması görüntülere yansıdı.

Mecliste Tartışmalar

Askerlerin gözaltına alınması konusunun İsrail Meclisi'nde de gündeme gelmesi, tartışmaları alevlendirdi. Likud partisi milletvekili Hanoch Milwidsky, koalisyon üyelerine oturumları terk etme çağrısı yaptı. Filistin asıllı Milletvekili Ahmed Tıybi, "Bir kişinin rektumuna sopa sokulmasının doğru olup olmadığını" sorguladı. Milwidsky ise, "Gazze'den çıkarılan terörist olarak yapılan her şey meşrudur" dedi.

Hükümetten Tepkiler ve Askerlerin Durumu

Savunma Bakanı Yoav Gallant, aşırı sağcı siyasilerin askeri üslere baskın için katılmasını değerlendirip sert önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Gözaltına alınan 9 askerin mahkemeye çıkması bekleniyor ve askerlerin gözaltı süresinin uzatılabileceği belirtildi.

New York Times, Sde Teiman merkezinin insanlık dışı muamelelerle anıldığını ve burada tutulanların uzun süre gözleri bağlanmış halde tutulduğunu bildirdi.

Ülkede yaşanan bu olaylar, siyasette bir soğuk duş etkisi yaratarak, askeri ve siyasi yapıda derin tartışmalara yol açıyor.