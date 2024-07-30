Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'de Aşırı Sağcı Gruplardan Askeri Üslere Baskın

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçilerin öncülüğünde askerlerin alıkonulması sonrası askeri üsler basıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:43
İsrail'de Aşırı Sağcı Gruplardan Askeri Üslere Baskın

İsrail'de Askeri Üslere Baskınlar Tartışma Yarattı

İsrail, Gazze'de bir Filistinliye cinsel işkence yapıldığı iddiaları üzerine 9 askerin gözaltına alınmasının hemen ardından, aşırı sağcı grupların ve bazı askerlerin katılımıyla aynı gün içinde iki askeri üssü işgal etmesiyle çalkalanıyor.

Baskının Sebepleri ve Sonuçları

Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri üssü, insanlık dışı muamele ve işkencelerle uzun zamandır gündemdeydi. Ancak İsrail yetkililerinin "iddialar inceleniyor" açıklamalarının sonuçsuz kaldığı bildirildi.

İsrail resmi kanalı KAN'ın raporuna göre, Sde Teiman üssünde cinsel işkenceye maruz kalan Filistinli bir şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve bu durum askeri savcılığı harekete geçirdi.

Aşırı Sağcı Siyasetçilerin Tepkisi

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gözaltına alınan askerlere destek olmak amacıyla askeri üsse toplanma çağrısında bulundular. Aşırı sağcı Lehava hareketi de taraftarlarını Sde Teiman'a yönlendirdi.

Bu durum, askeri üste gerçekleştirilen baskın ve oradaki kargaşa crisis derinleştirdi. Aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot'un askeri üssün kapısına yaklaşması sırasında askerlerin onu engellemeye çalışması görüntülere yansıdı.

Mecliste Tartışmalar

Askerlerin gözaltına alınması konusunun İsrail Meclisi'nde de gündeme gelmesi, tartışmaları alevlendirdi. Likud partisi milletvekili Hanoch Milwidsky, koalisyon üyelerine oturumları terk etme çağrısı yaptı. Filistin asıllı Milletvekili Ahmed Tıybi, "Bir kişinin rektumuna sopa sokulmasının doğru olup olmadığını" sorguladı. Milwidsky ise, "Gazze'den çıkarılan terörist olarak yapılan her şey meşrudur" dedi.

Hükümetten Tepkiler ve Askerlerin Durumu

Savunma Bakanı Yoav Gallant, aşırı sağcı siyasilerin askeri üslere baskın için katılmasını değerlendirip sert önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Gözaltına alınan 9 askerin mahkemeye çıkması bekleniyor ve askerlerin gözaltı süresinin uzatılabileceği belirtildi.

New York Times, Sde Teiman merkezinin insanlık dışı muamelelerle anıldığını ve burada tutulanların uzun süre gözleri bağlanmış halde tutulduğunu bildirdi.

Ülkede yaşanan bu olaylar, siyasette bir soğuk duş etkisi yaratarak, askeri ve siyasi yapıda derin tartışmalara yol açıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan süper zeka çıkıyor! Yüksek IQ'nuzu hemen kanıtlayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulan süper zeka çıkıyor! Yüksek IQ'nuzu hemen kanıtlayın!