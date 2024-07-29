İsrail'de Aşırı Sağcıların Askeri Üste Baskını

İsrail'de son günlerde yaşanan olaylar, toplumsal gerginliği iyice artırdı. Aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere işkence etmekle suçlanan 9 İsrail askeri'nin gözaltına alınmasının ardından, Sde Teiman askeri gözaltı tesisine baskın düzenledi.

Baskına Siyasi Destek

Aşırı sağcı grupların da katıldığı gösteride, İsrail Miras Bakanı Amichay Eliyahu ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf gibi isimler de yer aldı. Sukkot'un askeri üssün kapısını zorlaması ve askerlerin engellemeye çalışması sosyal medyada büyük yankı buldu.

Ordudan Tepki ve Çağrı

İsrail ordu sözcülüğü, sivillerin askeri üste girişine karşı önlem alındığını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, olayları kınayarak taraflara sükunet çağrısı yaparken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise düzenin bozulmasını "kanunlara aykırı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Askerlerin Gözaltına Alınması Tartışması

Yoav Gallant, gözaltı tesisindeki askerlerin saygı görmesi gerektiğini belirterek, İsrail'de yasaların herkes için geçerli olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda, askeri savcılığın askerleri gözaltına alma girişimine sağ ve aşırı sağ partilerden eleştiriler geldi.

Gözaltı Tesisinde İnsan Hakları İhlalleri

Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önce de insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmiştir. New York Times tarafından yapılan bir haberde, burada tutulan Filistinli tutukluların ciddi insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtilmiştir. Sde Teiman'da tutulan bazı Gazzelilerin, gözaltı sürecinde yaşadıkları işkenceleri dile getirmesi, konuyu daha da gündeme taşıdı.