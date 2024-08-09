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İsrail'de Aşırı Sağcıların Provokatif Yürüyüşü

İsrail'de aşırı sağcı grupların Doğu Kudüs'teki yürüyüşüne izin verildi. Gerilim artıyor, Filistinliler tepkili.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:56
İsrail'de Aşırı Sağcıların Provokatif Yürüyüşü

İsrail'de Aşırı Sağcıların Yürüyüşüne İzin Verildi

İsrail'de aşırı sağcı grupların, Doğu Kudüs'te gerçekleştireceği provokatif yürüyüş için polis izin verdi. Yürüyüş, Filistinlilerden alınan topraklara İsraillilerin yerleştirilmesi ve Mescid-i Aksa'da İsrail egemenliği tesis edilmesi talepleriyle gündemde.

Polisin Karar Değişikliği

Haber kaynaklarına göre, Haaretz, İsrail polisinin aşırı sağcıların yürüyüşüyle ilgili daha önce aldığı itiraz kararını geri çektiğini aktardı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in müdahalesinin ardından bu kararın değiştirildiği belirtildi.

Yürüyüşün Detayları

Yürüyüş, 2004'te Gazze'den çekilmenin 20. yıl dönümünde gerçekleştirilecek. Aşırı sağcı gruplar, Mescid-i Aksa'nın çevresinde bir "insan zinciri" oluşturarak Müslüman mahallelerine uzanacak bir protesto etkinliği planlıyor. Bu eylem, gazze Şeridi'nde süren israilli yerleşimlerin tecriti ve Filistin toprağına yönelik bir başkaldırı olarak nitelendiriliyor.

Filistinlilere Yönelik Şiddet Olayları

Yürüyüşler sırasında, İsrail polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlamakta. Özellikle bu tür etkinliklerde, Filistinlilerin ya aşırı sağcı grupların ya da polis şiddetine maruz kaldığı bildirilmekte. Bu durum, Doğu Kudüs'te tansiyonu artıran bir faktör olmaya devam ediyor.

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