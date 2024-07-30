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İsrail'de Aşırılıkçıların Yönetimden Uzaklaştırılmasına Yönelik Çağrılar Arttı

İsrail'de aşırı sağcıların askeri üsse baskın düzenlemesi, siyasi liderleri ve halkı harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 05:29
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 05:29
İsrail'de Aşırılıkçıların Yönetimden Uzaklaştırılmasına Yönelik Çağrılar Arttı

Gelişmelerin Ardından Yükselen Sesler

İsrail'de bir Filistinliye yönelik cinsel istismar ve işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerin, Beit Lid askeri mahkemesi ve Gazze'de bulunan Sde Teiman askeri üssüne yönelik aşırılıkçıların gerçekleştirdiği baskın, ülkede yönetimden aşırıcıların uzaklaştırılması yönünde çağrıların artmasına sebep oldu.

Eski Başbakan Bennett'ten Sert Tepki

Olayın ardından eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, hükümeti devlet ve ordunun parçalanmasına engel olmaya davet etti. Bennett, X platformunda yayımladığı mesajında "Bu deliliği derhal durdurun." ifadeleriyle durumu sert bir dille eleştirdi.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Bennett, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yönelik saldırılara dikkat çekerek, düşmanlarının her taraftan saldırdığını belirterek, aşırılıkçıların bu durumu suiistimal ettiğini ifade etti. "Sorun bizimle ilgili, biz burada bir devlet mi istiyoruz yoksa dilediği gibi hareket eden milisler mi?" şeklinde konuştu.

Gantz ve Lapid'den Çağrılar

Eski Savunma Bakanı Benny Gantz de aşırılıkçıların yönetimden izole edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Gantz, "İsrail vatandaşlarının mutlak çoğunluğu şiddet ve kaosa karşıdırlar." dedi. Ayrıca, muhalefet lideri Yair Lapid ise yaşananları "Biz cehennemin içindeyiz." diyerek değerlendirdi ve askeri üssün işgaline katılan yetkililerin görevden alınması gerektiğini vurguladı.

Gözaltına Alınan Askerler ve Başbakanın Tepkisi

Gözaltına alınan askerlerin, İsrail yasalarının elverdiği en büyük cezayı hak ettiğini savunan Bennett, geçirdiğimiz sürecin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri üste gerçekleşen baskını kınayarak sükunet çağrısında bulundu.

Olayın kurbanı Filistinlinin durumu, hastaneye kaldırıldığı ve yürüyemediği yönünde kayıtlara geçerken, görgü tanıkları baskının askerler arasında arbede yarattığını aktardı. Tüm bu gelişmeler, İsrail'de hem siyasette hem de toplumda derin bir etki yaratmaya devam ediyor.

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