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İsrail'de Askerlik Tartışmaları: Harediler ve Polis Arasındaki Arbede

İsrail'de Harediler'in askere alımlara karşı protestosu, polisle gerginlik yarattı. Yüksek Mahkeme, muafiyetlerin sona erdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:03
İsrail'de Askerlik Tartışmaları: Harediler ve Polis Arasındaki Arbede

Harediler ve İsrail Polisi Arasında Çatışma

Tel Aviv'de, askere alımları ele alan bir toplantıyı engellemeye çalışan Ultra Ortodoks Yahudiler ile İsrail polisi arasında ciddi bir arbede yaşandı. Protestocular, toplantının düzenlendiği mekana ulaşmaya çalışırken, polis ile fiziksel bir karşılaşma yaşandı. Protestolar ve Polis Müdahalesi

İsrail'in yerel medyasında geniş yer bulan haberlere göre, çok sayıda Haredi, askere alımlarının görüşüldüğü toplantının önünde toplanarak, görüşmeyi engellemeye çalıştı. Polis, bazı protestoculara sert müdahalede bulundu ve bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yüksek Mahkeme'nin Kararı

25 Haziran'da, İsrail Yüksek Mahkemesi, Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muafiyetinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. Mahkeme, askere alınmayan kişilerin kamu desteklerinden yararlanmasının da mümkün olmayacağını belirtti.

Kültürel Çatışma Tehlikesi

Tarihi bu karar, İsrail'de potansiyel bir iç kargaşanın fitilini ateşleyebilir. March 2024 itibarıyla askere gitmeyi reddeden Harediler, artık devlet yardımlarından yararlanamayacak. Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturarak, bu sürecin önemli bir parçası haline geliyor.

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