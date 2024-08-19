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İsrail'de Ateşkes Müzakereleri Üzerine Eleştiriler: Netanyahu'nun Etkisi

İsrailli analist Nahum Barnea, Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:37
İsrail'de Ateşkes Müzakereleri Üzerine Eleştiriler: Netanyahu'nun Etkisi

İsrailli Analist Nahum Barnea'dan Sert Eleştiriler

İsrailli ünlü analist Nahum Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerindeki ilerlemeyi sekteye uğrattığını belirtiyor. Barnea, Yedioth Ahronoth gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Netanyahu müzakereleri ilerletme fırsatını yok etti, en azından bu aşamada bitti," ifadesini kullandı.

Katar'daki Müzakerelerin Detayları

Barnea, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakerelerin başlıca sorunlarının başında Gazze'nin Mısır sınırındaki Philadelphi Koridorunun geldiğini belirtti.

14 Ağustos'taki toplantılarda Netanyahu'nun müzakereleri ilerletme fırsatını geçersiz kıldığını vurgulayan Barnea, durumu daha detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca, müzakerelerdeki başarısızlıkların temel nedeninin de Philadelphi Koridoru üzerindeki anlaşmazlıklar olduğunu kaydetti.

Askeri Yönetim ve İstihbaratın Tutumu

Barnea, İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eliezer Toledano ve diğer yüksek düzeydeki yetkililerin planladıkları Mısır ziyaretlerinin iptal edildiğini belirtti. Barnea'ya göre, müzakerelerin geleceği belirsizliğini koruyor ve yeni görüşmelerin iptal olması olasılığı da mevcut.

Netanyahu'nun Stratejisi Üzerine Değerlendirme

Netanyahu'nun Gazze'nin kontrolünü artırmak için ısrarcı olduğunu ifade eden Barnea, "Netanyahu rehineleri serbest bırakmak istiyor ancak aynı zamanda tam zafer arzusunu sürdürmekte," dedi. Barnea, Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişlere engel olmayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası İlişkilerin Rolü

Barnea, ABD merkezli müzakerelerin nasıl bir yol izleyeceği konusunda endişeli. Müzakerelerin başarısızlığa uğraması halinde, bölgedeki barış umutlarının yeniden sorgulanacağını belirten Barnea, "Eğer Philadelphi Koridoru hakkında bir anlaşmaya varılmazsa, genel bir anlaşmanın sağlanma olasılığı da ortadan kalkar," dedi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamalara göre, Mısır-Gazze sınırındaki kontrolün İsrail'in elinde kalması gerektiği yönünde ısrar devam etmekte. Aynı zamanda, güvenlik yetkilileri ve muhalefet, Netanyahu'yu esir takası anlaşmasına varmanın önüne geçmekle suçlamakta.

Katar'da yapılan müzakerelerde Hamas, Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar ileri sürerek anlaşmayı engellediğini ifade etmişti.

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