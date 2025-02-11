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İsrail'de Bakanlara Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takası İçin Konuşma Yasağı

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası hakkında bakanlarına konuşma yasağı getirildi. Hamas, esir takasını askıya aldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:53
İsrail'de Bakanlara Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takası İçin Konuşma Yasağı

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine üyelerinden Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası konusundaki son gelişmeler hakkında konuşmamalarını talep etti. Bu yasak, yerel basında çıkan haberlere göre, güvenlik kabinesinin son toplantısı sonrası geldi.

Toplantının dört saatlik bir görüşmenin ardından sona erdiği ve bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan, İsrailli esirlerin 15 Şubat Cumartesi günü saat 12:00'de serbest bırakılması gerektiği açıklamasının desteklendiği bildirildi.

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayanan habere göre, güvenlik kabinesi, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini öngören planını da onayladı. Ayrıca, Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakması durumunda, Tel Aviv yönetiminin mevcut ateşkesi sürdürmeye açık olduğuna yönelik bilgiler aktarıldı.

Bu gelişmenin yanı sıra, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını belirtti. Bu duyuru, arabulucu ülkelerin İsrail üzerinde baskı kurabilmesi için esir takasından 5 gün önce yapıldı.

Öte yandan, Trump'ın açıklamaları da dikkat çekti. Trump, Gazze'deki tüm esirlerin belirtilen tarihe kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

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