İsrail'de Başbakan için Gizli Belge Tasarısı Tartışmaları Kızıştı

İsrail’de Tartışmalı Yasa Tasarısı Oylamada Kabul Edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması skandalının ardından Knessette ön oylamada kabul edilen yasa tasarısının "İsrail ordusunun ve devletinin güvenliği açısından çok tehlikeli" olduğunu vurguladı.

Tasarıya Yönelik Ciddi Tepkiler Geliyor

Hükümet tarafından desteklenen ve başbakana ya da savunma bakanına yetkisiz gizli belge transferi yapan askerleri cezai sorumluluktan muaf tutan yasa teklifi, The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ön oylamada 59'a karşı 52 oyla kabul edildi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise oylamaya katılmadı.

Tartışmalı yasa tasarısının, Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein ve ismi açıklanmayan bir yedek subay hakkındaki suçlamalara karşı getirildiği belirtiliyor. Hagari'nin yasa tasarısını eleştirmesi, hükümet tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Ordu Sözcüsü’nden Açıklama

Ordu Sözcüsü Hagari, yasa tasarısının "İsrail ordusunun ve devletin güvenliği açısından çok tehlikeli" olduğunu belirterek, alt kademedeki herhangi bir yetkilinin ordudan belgeleri çalmasına ve gerekli onaylar olmadan sızdırmasına kapı açacağını söyledi.

Savunma Bakanı'ndan Cezalar Bekleniyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Hagari’ye disiplin cezası verileceğini bildirerek, ordunun politikasını eleştiren tavırların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hagari'ye Yönelik Sert Tepkiler

Finans Bakanı Bezalel Smotrich, Hagari'nin açıklamalarını eleştirerek, ordunun ülkesini değil, ordusu olan bir devlet vurgusu yaptı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Hagari’nin hükümete karşı çıkışını eleştirdi.

İşgaller Sürüyor, Gözaltılar Yılmadan Devam Ediyor

Gizli belgelerin sızdırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Feldstein da dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Feldstein’a ev hapsi kararı verirken, Netanyahu'nun yakın çalışmaları ve sızdırılan belgelerin içerikleri üzerinde kamuoyunda büyük tartışmalar sürüyor.

Böylece, gelinen noktada İsrail'deki siyasi sahnedeki huzursuzluk ve belirsizlikler artırken, yasa tasarısının sonucu ve etkileri dikkatle izleniyor.