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İsrail'de Batı Nil Virüsü Tehdidi Artıyor

Batı Nil virüsü İsrail'de yayılmaya devam ediyor, 738 vaka ve 51 ölüm kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:23
İsrail'de Batı Nil Virüsü Tehdidi Artıyor

İsrail'de Batı Nil Virüsü Salgını Devam Ediyor

Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, haziran ayından itibaren Batı Nil virüsü vakaları hızla artmaya devam ediyor.

738 Vaka ve 51 Kayıp

Haziran ayından bu yana toplam 738 kişi virüse yakalandı ve maalesef 51 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

İklim Değişikliği Etkisi

Uzmanlar, her yıl haziran ile eylül arasında görülen Batı Nil virüsü vakalarının, bu yıl iklim değişikliği nedeniyle daha erken başlamış olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Sivrisineklerin Rolü

Batı Nil virüsü, 1937’de Uganda'nın Batı Nil bölgesinde keşfedilmiş ve sivrisinek ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Özellikle yaşlı bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için virüsün tehlikesi daha fazla.

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