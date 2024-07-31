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İsrail'de Dindar Siyonizmin Askeri ve Siyasi Etkileri

İsrail ordusundaki dindar Siyonizm etkisi artıyor; bu durumun bölgesel ve siyasi sonuçları kaygı verici.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:02
İsrail'de Dindar Siyonizmin Askeri ve Siyasi Etkileri

İsrail Ordusunda Dindar Siyonizmin Artışı

King's College London'da öğretim görevlisi Andreas Krieg, son 20 yılda Siyonizm'de gözlemlenen radikalleşmeyi vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki devam eden saldırılar ve Lübnan sınırındaki gerilimler, İsrail ordusundaki dindar Siyonist etkilere dikkat çekiyor.

Uzman Görüşleri

AA muhabirine konuşan uzmanlar, bu eğilimin İsrail ordusunun operasyonlarını ve kamuoyu söylemini yeniden şekillendirdiğini belirtiyor. Siyasi analist Ori Goldberg, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nde dindar Siyonist etki artıyor," diyor. Akademisyen Neve Gordon ise, Batı Şeria'dan gelen dindar 'yerleşimcilerin' ordu içindeki oranının son 20 yılda önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekiyor.

Dini Siyonizm ve Ordu

Geçtiğimiz yıl Gazze savaşının başlamasıyla birlikte, askerlerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddete dair raporlar ortaya çıktı. Gordon, bazı birliklerin savaşçıları veya sivilleri ayırt etmeden her şeye saldırdığını hatırlatıyor. Bu durum, dindar Siyonistlerin ordu içindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

Uluslararası Tepkiler

İsrail ordusunun, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olan 39 binden fazla Filistinliyi öldürmesi, insan hakları gruplarının tepkisini çekiyor. Gordon, ordu içindeki dindar Siyonist komutanların savaş suçlarına göz yumduğunu vurguluyor.

Siyasi Stratejiler

Andreas Krieg, dindar Siyonizmin azınlık bir görüş olmasına rağmen İsrail'de siyasi söylemi ele geçirdiğini belirtiyor. Siyasi elitlerin karar verme süreçlerinde etkisi bulunan bu grup, ülkedeki çatışmaların ve askeri stratejilerin meşrulaşmasına katkıda bulunuyor.

Bölgesel Sonuçlar

Gordon, dindar Siyonistlerin Orta Doğu'daki diğer köktendinci gruplarla paralellikler taşıdığını belirterek, bu grupların nihai amacının bölgedeki huzuru tehdit edebileceğini ifade ediyor. Netanyahu hükümetinin dini söylemleri kullanarak Gazze'deki şiddeti meşrulaştırması, uzmanlarca kaygıyla izleniyor.

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