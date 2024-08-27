İsrail'de Dindar Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Yönelik Uyarı

Yated Neeman Gazetesi'nden Uyarı

İsrail'deki dindar Yahudilerin önde gelen gazetelerinden Yated Neeman, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını kesin bir dille reddetti. Gazetenin manşetinde Arapça ve İbranice olarak "Yahudilerin Tapınak Tepesine (Mescid-i Aksa) çıkması kesinlikle yasaktır." ifadeleri yer aldı.

Din Bilginlerinin Görüşü

Yazıda ayrıca "Bu tüm fıkıh ve fetva alimlerinin görüşüdür." ifadesi vurgulanarak, asırlar boyu Yahudilerin benimsediği bu görüşün hâlâ geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Fanatiklerin Baskınları ve Uyarılar

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı figürlerin katıldığı fanatik Yahudi gruplar, Mescid-i Aksaya düzenli olarak baskınlar yapıyorlar. Yahudi inancında bu alanın ziyaret edilmesi haram olarak kabul edilirken, bazı fanatik grupların Mescid-i Aksa üzerine Süleyman Mabedi inşa etmek istemeleri dikkat çekiyor.

Ben-Gvir'in Açıklamaları ve Tepkiler

Geçtiğimiz günlerde Ben-Gvir, Mescid-i Aksada sinagog inşa etme isteğini dile getirmişti. İsrail Ordu RadyosuBen-Gvir'e, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusu yöneltildiğinde "Evet" yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in açıklamaları sonrası Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini ifade eden bir yazılı açıklama yaptığının altı çizildi. Bu sözler, uluslararası arenada çeşitli tepkilere yol açtı.