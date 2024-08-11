Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'de Endişe Ortamı: Yiyecek Stoklama ve Psikolojik Destek Arayışı Artıyor

İsrailliler, İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı yiyecek stokluyor ve psikolojik destek arayışında.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:05
İsrail'de Endişe Ortamı: Yiyecek Stoklama ve Psikolojik Destek Arayışı Artıyor

Endişe ve Hazırlık İçinde İsrail

İsrail medyası, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı halkın evde kalarak ve gıda stoklayarak hazırlık yaptığını bildiriyor.

Gıda Stoklamada Artış

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailliler son günlerde konserve gıda, alkol ve psikiyatrik ilaçları yoğun bir şekilde satın alıyor. Bu durum, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür suikastlarının ardından endişelerin artmasından kaynaklanıyor.

Pazar Davranışlarındaki Değişiklikler

Suikastlar sonrası dondurma satışlarında %260, ton balığı ve konservelerde ise %140 artış kaydedildi. Restoran ve kafelerden uzak durarak, evde yemek yapmayı tercih eden İsrailliler, pizza siparişinde %40'lık bir artış yaşadı.

Psykolojik Destek Arayışı

Halkın psikolojik destek talebi de giderek arttı. Psikologlardan randevu almak şimdi daha zor hale geldi, seans ücretleri ise ortalama 450 şekel (yaklaşık 122,5 ABD Doları) oldu. Bir psikolog, "Danışmanlık hizmetine olan talep çılgınca artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Uçuşlarda Kesintiler

Birçok uluslararası havayolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması nedeniyle binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kaldı. Ancak, Corendon Europe gibi bazı havayolu şirketleri, yurt dışı uçuşlarını sürdürerek bu duruma çözüm bulmaya çalışıyor.

Durum, Lübnan Hizbullahı ve İran’dan gelebilecek karşılık beklentisiyle daha da karmaşık hale gelmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı