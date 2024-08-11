İsrail'de Endişe Ortamı: Yiyecek Stoklama ve Psikolojik Destek Arayışı Artıyor

Endişe ve Hazırlık İçinde İsrail

İsrail medyası, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı halkın evde kalarak ve gıda stoklayarak hazırlık yaptığını bildiriyor.

Gıda Stoklamada Artış

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailliler son günlerde konserve gıda, alkol ve psikiyatrik ilaçları yoğun bir şekilde satın alıyor. Bu durum, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür suikastlarının ardından endişelerin artmasından kaynaklanıyor.

Pazar Davranışlarındaki Değişiklikler

Suikastlar sonrası dondurma satışlarında %260, ton balığı ve konservelerde ise %140 artış kaydedildi. Restoran ve kafelerden uzak durarak, evde yemek yapmayı tercih eden İsrailliler, pizza siparişinde %40'lık bir artış yaşadı.

Psykolojik Destek Arayışı

Halkın psikolojik destek talebi de giderek arttı. Psikologlardan randevu almak şimdi daha zor hale geldi, seans ücretleri ise ortalama 450 şekel (yaklaşık 122,5 ABD Doları) oldu. Bir psikolog, "Danışmanlık hizmetine olan talep çılgınca artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Uçuşlarda Kesintiler

Birçok uluslararası havayolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması nedeniyle binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kaldı. Ancak, Corendon Europe gibi bazı havayolu şirketleri, yurt dışı uçuşlarını sürdürerek bu duruma çözüm bulmaya çalışıyor.

Durum, Lübnan Hizbullahı ve İran’dan gelebilecek karşılık beklentisiyle daha da karmaşık hale gelmiş durumda.