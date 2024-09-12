İsrail'de Erken Seçim Talebi: Gantz'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

İsrail'de Siyasi Gelişmeler

İsrail muhalefetinin lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı sert eleştirilerde bulundu. Gantz, Netanyahu'nun ordu yöneticilerine ve protestoculara yönelik tutumunu kınayarak erken seçim talep etti.

Protestolara Nefret Söylemiyle Yanıt Veriliyor

Gantz, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hükümetin vatandaşları hedef alan nefret söyleminde bulunduğunu belirtti. "Erken seçime gitme ve ulusal mutabakat hükümeti kurma zamanı artık geldi," diyerek bu durumun aciliyetine dikkat çekti.

Netanyahu'nun Hükümeti ve Eleştiriler

Benny Gantz, daha önce de Netanyahu'yu Gazze savaşını kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçlamıştı. Gantz, şu anki hükümeti, Gazze'deki esirler ve ordu politikaları aleyhindeki protestoculara karşı sert tavır almakla itham etti.

Netanyahu'dan Yanıt

Netanyahu ise, Gantz'ın istifa ve erken seçim taleplerini reddederek, "Bu durumda devletin felç olacağını ve esir takası müzakerelerinin aksayacağını" öne sürdü. İki liderin arasında süregelen bu çekişme, İsrail’in siyasi gündeminin başlıca konusu olmaya devam ediyor.